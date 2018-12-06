Влада на місцях самотужки вирішила боротися із монополією аптечних мереж
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Кропивницькому планують створити мережу комунальних аптек. Про це заявив міський голова Кропивницького Андрій Райкович, передає УНН із посиланням на прес-службу міськради.
Створення мережі комунальних аптек – ефективний засіб боротьби з монополією приватних аптечних закладів у Кропивницькому, вважає міський голова. Це потрібно робити з кількох причин. По-перше, мережеві аптеки диктують захмарні ціни на ліки, які не корелюються з розмірами пенсій, заробітних плат, тарифами на газ, воду і тепло, каже Райкович.
По-друге, власники аптечних мереж відкривають нові об'єкти там, де їм вигідно. Водночас, у віддалених мікрорайонах Кропивницького люди, особливо хворі, не мають можливості купити ліки першої необхідності, додав міський голова.
Нагадаємо, у парламенті заявили про те, що мережевий аптечний бізнес монополізував ринок. Маленькі аптеки не в змозі з ним конкурувати. При цьому, мережовики, як правило, відкривають свої аптеки в обласних центрах, великих містах. У селах же переважно працюють тільки ФОПи.
З метою врегулювати ринок і гарантувати прозору конкуренцію між його гравцями народні депутати внесли в Раду законопроект №8591.
Документ передбачає низку обмежень для мережовиків. Тому останні виступили категорично проти ухвалення документа.
Дрібний і середній аптечний бізнес, навпаки, закликав політиків проголосувати за "аптечний закон".