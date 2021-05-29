Власти Колумбии направили дополнительные войска для борьбы с беспорядками

В Колумбии с 28 апреля продолжаются протесты против налоговой реформы. Марши по всей стране были сопровождены насилием, и по меньшей мере 24 человека погибли, в основном демонстранты. Международные организации предостерегали от чрезмерного применения силы со стороны правоохранителей. Более 80 человек, участвовавших в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести.
В Боготе группа сотен демонстрантов, преимущественно молодых людей, периодически перекрывала главную дорогу на севере города, поощряя остановлены машины подавать сигнал для поддержки.