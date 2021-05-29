Влада Колумбії направила додаткові війська для боротьби з заворушеннями

Цитата

“З сьогоднішнього дня починається максимальне розгортання військової допомоги поліції в місті Калі і в департаменті Вальє-дель-Каука”, — заявив Дуке, виступ якого транслювався на сторінці його адміністрації.

За словами президента, в регіон будуть направлені найдосвідченіші офіцери.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через масові протести одне з міст Колумбії не може отримати палива

Додатково