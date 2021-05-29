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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Влада Колумбії направила додаткові війська для боротьби з заворушеннями

Київ • УНН

 • 22833 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент Колумбії Іван Дуке в п'ятницю прийняв рішення направити додаткові війська в місто Калі, яке є адміністративним центром західного департаменту Вальє-дель-Каука, для боротьби з заворушеннями. Про це йдеться у Twitter адміністрації президента Дуке, передає УНН, спираючись на дані Reuters.

Влада Колумбії направила додаткові війська для боротьби з заворушеннями

Цитата

“З сьогоднішнього дня починається максимальне розгортання військової допомоги поліції в місті Калі і в департаменті Вальє-дель-Каука”, — заявив Дуке, виступ якого транслювався на сторінці його адміністрації.

За словами президента, в регіон будуть направлені найдосвідченіші офіцери.

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Додатково

У Колумбії з 28 квітня тривають протести проти податкової реформи. Марші по всій країні були супроводжені насильством, і щонайменше 24 людини загинули, в основному демонстранти. Міжнародні організації застерігали від надмірного застосування сили з боку міліції. Понад 80 людей, які брали участь в протестах в Колумбії, числяться зниклими без вісти.

У Боготі група сотень демонстрантів, переважно молодих людей, періодично перекривала головну дорогу на півночі міста, заохочуючи зупинені машини подавати сигнал для підтримки.

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