Влада Колумбії направила додаткові війська для боротьби з заворушеннями

У Колумбії з 28 квітня тривають протести проти податкової реформи. Марші по всій країні були супроводжені насильством, і щонайменше 24 людини загинули, в основному демонстранти. Міжнародні організації застерігали від надмірного застосування сили з боку міліції. Понад 80 людей, які брали участь в протестах в Колумбії, числяться зниклими без вісти.
У Боготі група сотень демонстрантів, переважно молодих людей, періодично перекривала головну дорогу на півночі міста, заохочуючи зупинені машини подавати сигнал для підтримки.