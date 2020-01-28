Власти КНР подтвердила, что коронавирус нового типа может передаваться "контактным путем"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван во вторник, 28 января, сообщил, что коронавирус нового типа может попасть в организм человека контактным путем через слизистую оболочку глаза. Об этом сообщил во вторник на брифинге, передает "Жэньминь жибао", информирует УНН.
"Пневмонией нового типа можно заразиться контактным путем: если вирус попадет на кожный покров ваших рук, а вы по неосторожности потрете глаза, то может произойти заражение вирусом. Поэтому необходимо носить защитную маску, тщательно мыть руки - это снизит риск распространения вируса и заражения им", - рассказал чиновник.
Как сообщалось в УНН, количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 106. Ранее первый случай заражения коронавируса подтвержден в Германии.