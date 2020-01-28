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Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
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Влада КНР підтвердила, що коронавірус нового типу може передаватися "контактним шляхом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Представник Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР Лі Сінван у вівторок, 28 січня, повідомив, що коронавірус нового типу може потрапити в організм людини контактним шляхом через слизову оболонку ока. Про це повідомив у вівторок на брифінгу, передає "Женьмінь жибао", інформує УНН

Влада КНР підтвердила, що коронавірус нового типу може передаватися "контактним шляхом"

"Пневмонією нового типу можна заразитися контактним шляхом: якщо вірус потрапить на шкірний покрив ваших рук, а ви по необережності потрете очі, то може статися зараження вірусом. Тому необхідно носити захисну маску, ретельно мити руки - це знизить ризик поширення вірусу і зараження ним", - розповів чиновник.

Як повідомлялося в УНН, кількість померлих від коронавіруса в Китаї зросла до 106. Раніше перший випадок зараження коронавірусом підтверджений в Німеччині.

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