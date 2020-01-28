Влада КНР підтвердила, що коронавірус нового типу може передаватися "контактним шляхом"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Представник Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР Лі Сінван у вівторок, 28 січня, повідомив, що коронавірус нового типу може потрапити в організм людини контактним шляхом через слизову оболонку ока. Про це повідомив у вівторок на брифінгу, передає "Женьмінь жибао", інформує УНН.
"Пневмонією нового типу можна заразитися контактним шляхом: якщо вірус потрапить на шкірний покрив ваших рук, а ви по необережності потрете очі, то може статися зараження вірусом. Тому необхідно носити захисну маску, ретельно мити руки - це знизить ризик поширення вірусу і зараження ним", - розповів чиновник.
Як повідомлялося в УНН, кількість померлих від коронавіруса в Китаї зросла до 106. Раніше перший випадок зараження коронавірусом підтверджений в Німеччині.