Власти Канады грозятся разогнать протестующих силой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Мэр пограничного канадского городка заявил в четверг, что полиция готова физически удалить протестующих против коронавирусных мер, которые заблокировали жизненно важный торговый маршрут между США и Канадой. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Закрытие Амбассадорского моста, одного из наиболее загруженных погранпереходов в Северной Америке и маршрута поставки для автопроизводителей Детройта, заставило американских и канадских чиновников пытаться найти альтернативные торговые пути, чтобы ограничить любые экономические убытки.
Канадские дальнобойщики начали протесты как "Конвой свободы", который занял столицу Оттаву, выступая против мандата на вакцинацию или карантина для трансграничных водителей. Они начали блокировать мост в понедельник и с тех пор закрыли два небольших пограничных перехода.
Федеральные министры Канады назвали блокаду незаконной и призвали протестующих вернуться домой. Полиция у Амбассадорского моста начала получать дополнительный персонал.
"Если протестующие не уйдут, должен быть путь вперед. Если это означает их физическое удаление, это означает их физическое удаление, и мы готовы это сделать", - заявил мэр города Виндзор, Онтарио, который граничит с Детройтом.
Полиция Оттавы обещает принять более строгие меры, чтобы положить конец протестам, захватившим главную улицу в центре города, которая проходит перед парламентом, Банком Канады и канцелярией премьер-министра.
Добавим
Подобные протесты также вспыхнули в Австралии, Новой Зеландии и Франции.
Более двух третей из 511 миллиардов долларов товаров, которые ежегодно продаются между Канадой и США, перевозятся автомобильным транспортом. Протестующие заблокировали второй переход в провинции Альберта поздно вечером во вторник и третий переход между провинциями Манитоба и Северной Дакотой в четверг.