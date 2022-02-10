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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Влада Канади погрожує розігнати протестувальників силою

Влада Канади погрожує розігнати протестувальників силою

Київ • УНН

 • 35533 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Мер прикордонного канадського містечка заявив у четвер, що поліція готова фізично видалити протестувальників проти коронавірусних заходів, які заблокували життєво важливий торговий маршрут між США та Канадою. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Закриття Амбасадорського мосту, одного з найбільш завантажених прикордонних переходів у Північній Америці та маршруту постачання для автовиробників Детройта, змусило американських і канадських чиновників намагатися знайти альтернативні торгові шляхи, щоб обмежити будь-які економічні збитки.

Канадські далекобійники розпочали протести як "Конвой свободи", який зайняв столицю Оттаву, виступаючи проти мандату на вакцинацію або карантин для транскордонних водіїв. Вони почали блокувати міст у понеділок і з того часу закрили два невеликі прикордонні переходи.

Федеральні міністри Канади назвали блокаду незаконною та закликали протестувальників повернутися додому. Поліція біля Амбасадорського мосту почала отримувати додатковий персонал.

"Якщо протестувальники не підуть, має бути шлях уперед. Якщо це означає їхнє фізичне видалення, це означає їхнє фізичне видалення, і ми готові це зробити", - заявив мер міста Віндзор, Онтаріо, який межує з Детройтом.

Поліція Оттави обіцяє вжити суворіших заходів, щоб покласти край протестам, що захопили головну вулицю в центрі міста, яка проходить перед парламентом, Банком Канади та канцелярією прем'єр-міністра.

Додамо

Подібні протести також спалахнули в Австралії, Новій Зеландії та Франції.

Понад дві третини з 511 мільярдів доларів товарів, які щорічно продаються між Канадою та США, перевозяться автомобільним транспортом. Протестувальники заблокували другий перехід у провінції Альберта пізно ввечері у вівторок та третій перехід між провінціями Манітоба та Північною Дакотою у четвер.

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