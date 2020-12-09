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Власти Ирана сообщили о задержании причастных к убийству физика-ядерщика

Власти Ирана сообщили о задержании причастных к убийству физика-ядерщика

Киев  •  УНН

 • 11787 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Власти Ирана задержали несколько человек по подозрению в причастности к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщил помощник председателя парламента страны по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиан в беседе с телеканалом Al-Alam, передает УНН.

“Лица, которые принимали участие в выполнении этого убийства, часть из которых установили и задержали наши службы безопасности, не уйдут от правосудия”, — сказал чиновник.

Никаких подробностей о задержанных Абдоллахиан не сообщил, указав, что эту информацию могут раскрыть службы безопасности. При этом он отметил, что в убийстве “сыграл свою роль” Израиль. Также, по его словам, могли принять участие “американские или другие спецслужбы”.

Фахризаде погиб в результате покушения 27 ноября. По данным властей Ирана, он возглавлял организацию исследований и инноваций при Минобороны. При этом СМИ, в том числе The Wall Street Journal, называли ученого “отцом иранской бомбы”, а по данным Минфина США, Фахризаде руководил исследовательской фирмой SPND, которая занимается разработкой ядерного оружия.

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Фахризаде был убит из дистанционного оружия, сообщало иранское новостное агентство Fars. По данным агентства, оружие было установлено в автомобиле, а на месте преступления никого не было. Позже эту версию подтвердила иранские власти.

Иранские власти возложили ответственность за убийство ученого на Израиль. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Абольфазля Амуйи, покушение было организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран. Израиль не комментировал убийство Фахризаде.

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