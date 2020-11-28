ЗМІ назвали можливу мету вбивства іранського фізика-ядерника

"Вбивство Фахрізаде є частиною того, що здається спробою адміністрації (чинного президента США Дональда) Трампа і уряду (прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна) Нетаньяху використовувати час, що залишився до вступу на посаду обраного президента США Джозефа Байдена, для посилення тиску на Іран. Адміністрація Трампа не приховує свого прагнення ускладнити Байдену відновлення переговорів з Іраном і повторне приєднання до ядерної угоді 2015 року. Частиною цих зусиль є санкції, таємні операції і загрози військового удару", - йдеться в публікації Axios, розміщеної на сайті порталу ввечері в п'ятницю.

На думку Axios, частиною тих же спільних зусиль Трампа і Нетаньяху по збільшенню тиску на Іран була зустріч ізраїльського прем'єра з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом і перебували в арабській країні з візитом держсекретарем США Майклом Помпео, про яку інформувала державна ізраїльська радіостанція Kan. При цьому МЗС Саудівської Аравії в понеділок спростував твердження про відвідування королівства прем'єр-міністром єврейської держави.