СМИ назвали возможную цель убийства иранского физика-ядерщика

“Убийство Фахризаде является частью того, что кажется попыткой администрации (действующего президента США Дональда) Трампа и правительства (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху использовать оставшееся до вступления в должность избранного президента США Джозефа Байдена, для усиления давления на Иран. Администрация Трампа не скрывает своего стремления усложнить Байдена возобновление переговоров с Ираном и повторное присоединение к ядерной сделке 2015 года. Частью этих усилий является санкции, тайные операции и угрозы военного удара”, — говорится в публикации Axios, размещенной на сайте портала вечером в пятницу.

По мнению Axios, частью тех же общих усилий Трампа и Нетаньяху по увеличению давления на Иран была встреча израильского премьера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и находились в арабской стране с визитом госсекретарем США Майклом Помпео, о которой информировала государственная израильская радиостанция Kan. При этом МИД Саудовской Аравии в понедельник опроверг утверждение о посещении королевства премьер-министром еврейского государства.