СМИ назвали возможную цель убийства иранского физика-ядерщика

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 15708 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 46509 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 66181 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 78467 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 90714 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112635 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114331 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126245 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156177 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202348 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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СМИ назвали возможную цель убийства иранского физика-ядерщика

СМИ назвали возможную цель убийства иранского физика-ядерщика

Киев  •  УНН

 • 15570 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Целью убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны Ирана может быть затруднения возобновления переговорного процесса по ядерной сделке между США и ИРИ для будущей администрации избранное президента США Джозефа Байдена, считает портал Axios, передает УНН.

“Убийство Фахризаде является частью того, что кажется попыткой администрации (действующего президента США Дональда) Трампа и правительства (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху использовать оставшееся до вступления в должность избранного президента США Джозефа Байдена, для усиления давления на Иран. Администрация Трампа не скрывает своего стремления усложнить Байдена возобновление переговоров с Ираном и повторное присоединение к ядерной сделке 2015 года. Частью этих усилий является санкции, тайные операции и угрозы военного удара”, — говорится в публикации Axios, размещенной на сайте портала вечером в пятницу.

По мнению Axios, частью тех же общих усилий Трампа и Нетаньяху по увеличению давления на Иран была встреча израильского премьера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и находились в арабской стране с визитом госсекретарем США Майклом Помпео, о которой информировала государственная израильская радиостанция Kan. При этом МИД Саудовской Аравии в понедельник опроверг утверждение о посещении королевства премьер-министром еврейского государства.

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