Влада Ірану повідомила про затримання причетних до вбивства фізика-ядерника

“Особи, які брали участь у виконанні цього вбивства, частину з яких встановили і затримали наші служби безпеки, не підуть від правосуддя”, — сказав чиновник.

Ніяких подробиць про затриманих Абдоллахіан не повідомила, вказавши, що цю інформацію можуть розкрити служби безпеки. При цьому він зазначив, що у вбивстві “зіграв свою роль” Ізраїль. Також, за його словами, могли взяти участь “американські або інші спецслужби”.

Фахрізаде загинув в результаті замаху 27 листопада. За даними влади Ірану, він очолював організацію досліджень та інновацій при Міноборони. При цьому ЗМІ, в тому числі The Wall Street Journal, називали вченого “батьком іранської бомби”, а за даними Мінфіну США, Фахрізаде керував дослідницькою фірмою SPND, яка займається розробкою ядерної зброї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ назвали можливу мету вбивства іранського фізика-ядерника

Фахрізаде був убитий з дистанційної зброї, писало іранське новинне агентство Fars. За даними агентства, зброю було встановлено в автомобілі, а на місці злочину нікого не було. Пізніше цю версію підтвердила іранська влада.

Іранська влада поклала відповідальність за вбивство вченого на Ізраїль. За словами офіційного представника комісії національної безпеки і зовнішньої політики іранського парламенту Абольфазля Амуйі, замах був організований ізраїльськими спецслужбами з можливим залученням розвідок інших країн. Ізраїль не коментував вбивство Фахрізаде.