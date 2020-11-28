Президент Ірану звинуватив США та Ізраїль у причетності до вбивства фізика-ядерника

“Укотре імперіалізм і його сіоністські найманці спричинили кровопролиття та смерть іранського науковця”, — сказав Роухані. За його словами, вбивство Фахрізаде показує “відчай наших ворогів і глибину їхньої ненависті”. “Його мученицька смерть не зупинить наші досягнення”, — запевнив Роухані.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, свою чергою, оголосив вимогу “покарати” причетних до вбивства вченого.

Американське видання The New York Times з посиланням на одного американського чиновника і двох інших співробітників розвідки США повідомило, що за цим замахом стояв Ізраїль. Жодних інших подробиць співробітники видання не наводили. За даними Reuters, в офісі прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не стали коментувати повідомлення про напад на іранського вченого.

Фізик Мохсен Фахрізаде був убитий 27 листопада неподалік від Тегерана. Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху називав цього вченого “батьком” іранської ядерної програми. У 2008 році США внесли Фахрізаде до санкційного списку, звинувативши фізика в “діяльності й операціях, що сприяли розвитку ядерної програми Ірану”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ назвали можливу мету вбивства іранського фізика-ядерника

Убитий науковець у минулому служив у Корпусі вартових ісламської революції (КВІР), який США оголосили “терористичною організацією”, а також обіймав високу посаду в логістичному центрі міністерства оборони Ірану та керував Фізичним дослідницьким центром.