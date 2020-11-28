Президент Ирана обвинил США и Израиль в причастности к убийству физика-ядерщика
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил США и Израиль в причастности к совершенному несколькими днями ранее убийства иранского физика Мохсена Фахризаде. Такое обвинение Роухани сделал в заявлении, распространенном в субботу, 28 ноября, государственным телевидением Ирана, передает УНН со ссылкой на DW.
“В очередной раз империализм и его сионистские наемники вызвали кровопролитие и смерть иранского ученого”, — сказал Роухани. По его словам, убийство Фахризаде показывает “отчаяние наших врагов и глубину их ненависти”. “Его мученическая смерть не остановит наши достижения”, — заверил Роухани.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, свою очередь, потребовал “наказать” причастных к убийству ученого.
Американское издание The New York Times со ссылкой на одного американского чиновника и двух других сотрудников разведки США сообщило, что за этим покушением стоял Израиль. Никаких других подробностей сотрудники издание не приводили. По данным Reuters, в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не стали комментировать сообщения о нападении на иранского ученого.
Физик Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября недалеко от Тегерана. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал этого ученого “отцом” иранской ядерной программы. В 2008 году США внесли Фахризаде к санкционного списка, обвинив физика в “деятельности и операциях, способствовали развитию ядерной программы Ирана”.
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Убитый ученый в прошлом служил в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), который США объявили “террористической организацией”, а также занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана и руководил Физическим исследовательским центром.