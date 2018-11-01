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Власти Индонезии намерены поднять со дна Яванского моря фюзеляж самолета Lion Air

Власти Индонезии намерены поднять со дна Яванского моря фюзеляж самолета Lion Air

Киев  •  УНН

 • 8929 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Власти Индонезии намерены поднять со дна Яванского моря фюзеляж самолета авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает в четверг новостной портал Detik со ссылкой на заявление главкома вооруженных сил страны маршала Хади Тчахджанто, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы получили согласие министерства энергетики и минеральных ресурсов предоставить необходимую тяжелую технику для извлечения корпуса лайнера”, — рассказал он журналистам.

Спасатели в среду обнаружили на глубине около 35 метров большой фрагмент самолета, в том числе левую часть крыла. Кроме того, с помощью специального оборудования были запеленгованы сигналы бортовых самописцев. Впоследствии подводные камеры передали изображение оранжевого ящика, который, как уверены спасатели, есть самописцем.

Хади Тчахджанто подчеркнул, что пока приоритетной задачей является поднятие на поверхность черных ящиков. “Был засечен сигнал одного самописца, но не исключено, что там же находится и второй”, — отметил главком. Группа водолазов, в том числе из отряда специального назначения ВМС республики, в среду попытались добраться до черного ящика, однако из-за сильных подводных течений и низкой видимости работы были приостановлены.

Как ранее информировал УНН, Boeing 737 Max 8 крупнейшей бюджетной авиакомпании Индонезии Lion Air разбился 29 октября через 13 минут после вылета из Джакарты. На его борту находились 189 пассажиров, из которых никто не смог выжить. Следствие пока не выдвигает никаких версий случившегося. Известно, что на этом самолете во время предыдущего рейса 28 октября были зафиксированы серьезные технические неполадки, связанные с нарушением работы приборов скорости и навигации.

Руководство Lion Air утверждает, что все неисправности были ликвидированы. Минтранс Индонезии потребовал провести проверку всех подобных Boeing, находятся в парках авиакомпаний страны.

Украинцев нет в списке пассажиров индонезийского самолета Lion Air.

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