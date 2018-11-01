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Влада Індонезії має намір підняти із дна Яванського моря фюзеляж літака Lion Air

Влада Індонезії має намір підняти із дна Яванського моря фюзеляж літака Lion Air

Київ • УНН

 • 8929 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Влада Індонезії має намір підняти із дна Яванського моря фюзеляж літака авіакомпанії Lion Air. Про це повідомляє в четвер новинний портал Detik із посиланням на заяву головкому збройних сил країни маршала Хаді Тчахджанто, передає УНН із посиланням на ТАРС.

"Ми отримали згоду міністерства енергетики і мінеральних ресурсів надати необхідну важку техніку для вилучення корпусу лайнера", - розповів він журналістам. 

Рятувальники у середу виявили на глибині близько 35 метрів великий фрагмент літака, в тому числі ліву частину крила. Крім того, за допомогою спеціального обладнання були запеленговані сигнали бортових самописців. Згодом підводні камери передали зображення помаранчевого ящика, який, як упевнені рятувальники, є самописцем.

Хаді Тчахджанто підкреслив, що поки пріоритетним завданням є підняття на поверхню чорних ящиків. "Був закарбований сигнал одного самописця, але не виключено, що там же знаходиться і другий", - зазначив головком. Група водолазів, у тому числі із загону спеціального призначення ВМС республіки, 31 жвотня спробували дістатися до чорного ящика, однак через сильні підводні течії та низьку видимість роботи були припинені.

Як раніше інформував УНН, Boeing 737 Max 8 найбільшої бюджетної авіакомпанії Індонезії Lion Air розбився 29 жовтня через 13 хвилин після вильоту з Джакарти. На його борту знаходилися 189 пасажирів, з яких ніхто не зміг вижити. Слідство поки не висуває ніяких версій того, що сталося. Відомо, що на цьому літаку під час попереднього рейсу 28 жовтня були зафіксовані серйозні технічні недоліки, пов'язані з порушенням роботи приладів швидкості та навігації.

Керівництво Lion Air стверджує, що всі несправності були ліквідовані. Мінтранс Індонезії зажадав провести перевірку всіх подібних Boeing, що знаходяться в парках авіакомпаній країни.

Українців немає у списку пасажирів індонезійського літака Lion Air. 

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