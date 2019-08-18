Власти Гибралтара отказались арестовать иранский танкер и позволяет ему покинуть порт
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Власти Гибралтара отказалась по запросу США арестовать иранский танкер. Об этом передает УНН с ссылкой на Радио Свобода.
“Власть Гибралтара отвергла запрос Соединенных Штатов Америки об аресте иранского нефтяного танкера Grace 1 и оставила в силе свое решение позволить ему покинуть порт”, — говорится в сообщении.
Согласно официальному сообщению властей британской заморской территории, ордер американского суда не смогли принять к исполнению, поскольку он противоречит действующим нормам Европейского союза. Речь идет о санкциях против Ирана, говорится в заявлении: “диапазон санкций ЕС против Ирана, которыми руководствуется Гибралтар, является более узким, чем диапазон санкций США”.
Ранее сообщал УНН, что Федеральный суд округа Колумбия сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был освобожден властями Гибралтара.