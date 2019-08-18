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Влада Гібралтару відмовилася арештувати іранський танкер і дозволяє йому залишити порт

Влада Гібралтару відмовилася арештувати іранський танкер і дозволяє йому залишити порт

Київ • УНН

 • 9383 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Влада Гібралтару відмовилася на запит США арештувати іранський танкер. Про це передає УНН, з посиланням на Радіо Свобода.

“Влада Гібралтару відкинула запит Сполучених Штатів Америки про арешт іранського нафтового танкера Grace 1 і залишила в силі своє рішення дозволили йому залишити порт”, — йдеться в повідомленні.

Згідно з офіційним повідомленням влади британської заморської території, ордер американського суду не змогли взяти до виконання, оскільки він суперечить чинним нормам Європейського союзу. Йдеться про санкції проти Ірану, сказано в заяві: “діапазон санкцій ЄС проти Ірану, якими керується Гібралтар, є вужчим, ніж діапазон санкцій США”.

Раніше УНН повідомляв, що Федеральний суд округу Колумбія повідомив про видачу ордера на арешт іранського танкера Grace 1, який раніше був звільнений владою Гібралтару.

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