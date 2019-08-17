Суд в США видав ордер на арешт іранського танкера Grace 1
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Федеральний суд округу Колумбія повідомив про видачу ордера на арешт іранського танкера Grace 1, який раніше був звільнений владою Гібралтару. Відповідну заяву опубліковано в п'ятницю на сайті Мін'юсту США, передає УНН.
“Ордер на арешт танкера був виданий сьогодні федеральним судом округу Колумбія, згідно з ним, нафтовий танкер Grace 1, нафтопродукти, що перевозять на його борту, а також сума в 995 тис доларів підлягають конфіскації в зв’язку з порушенням закону „Про міжнародні надзвичайні економічні повноваження“, а також звинуваченнями в банківських махінаціях, відмиванні грошей і фінансування тероризму”, — йдеться в заяві.
Головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо підтвердив у четвер отримання запиту США про конфіскацію іранського танкера Grace 1, проте заявив, що прийняв рішення про звільнення судна.
Як повідомила газета Gibraltar Chronicle, влади Гібралтару вирішили звільнити танкер після отримання офіційного засвідчення Ірану в тому, що судно не буде вивантажувати нафту в Сирії.
Нагадаємо, влада Гібралтару в четвер відхилила заперечення з боку США і звільнила іранський супертанкер Grace 1 з-під варти, отримавши від Тегерана запевнення в тому, що судно не буде транспортувати нафту в Сирію.
Головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо заявив, що “більше немає розумних підстав вважати, що затримання судна необхідно”.