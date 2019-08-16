Гібралтар відпустив затриманий іранський танкер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Влада Гібралтару в четвер відхилила заперечення з боку США і звільнила іранський супертанкер Grace 1 з-під варти, отримавши від Тегерана запевнення в тому, що судно не буде транспортувати нафту в Сирію. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо заявив, що "більше немає розумних підстав вважати, що затримання судна необхідно".
Декількома годинами раніше США повідомили, що мають намір заблокувати звільнення судна, яке було захоплене Великою Британією 4 липня. Ця обставина затримала прийняття рішення, але головний суддя Ентоні Дадлі заявив, що не отримував письмового запиту від США.
Однак США могли спробувати затримати судно, поки воно залишається у водах Гібралтару.
Нагадаємо, Королівська морська піхота Великої Британії затримала танкер за спробу доставити нафту в Сирію в порушення санкцій Євросоюзу. У МЗС Ірану заявили, що судно перевозило іранську нафту.