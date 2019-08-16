Гибралтар отпустил иранский танкер
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Власти Гибралтара в четверг отклонили возражения со стороны США и освободили иранский супертанкер Grace 1 из-под стражи, получив от Тегерана заверения в том, что судно не будет транспортировать нефть в Сирию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что "больше нет разумных оснований полагать, что задержание судна необходимо".
Несколькими часами ранее США сообщили, что намерены заблокировать освобождения судна, которое было захвачено Великобританией 4 июля. Это обстоятельство задержала принятия решения, но главный судья Энтони Дадли заявил, что не получал письменного запроса от США.
Однако США могли попробовать задержать судно, пока оно остается в водах Гибралтара.
Напомним, Королевская морская пехота Великобритании задержала танкер за попытку доставить нефть в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. В МИД Ирана заявили, что судно перевозило иранскую нефть.