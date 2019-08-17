Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Федеральный суд округа Колумбия сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был освобожден властями Гибралтара. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте Минюста США, передает УНН.
“Ордер на арест танкера был издан сегодня федеральным судом округа Колумбия, согласно ему, нефтяной танкер Grace 1, нефтепродукты, перевозящиеся на его борту, а также сумма в 995 тыс долларов подлежат конфискации в связи с нарушением закона „О международных чрезвычайных экономических полномочиях“, а также обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансирования терроризма”, — говорится в заявлении.
Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо подтвердил в четверг получение запроса США о конфискации иранского танкера Grace 1, однако заявил, что принял решение об освобождении судна.
Как сообщила газета Gibraltar Chronicle, власти Гибралтара решили освободить танкер после получения официального удостоверения Ирана в том, что судно не будет выгружать нефть в Сирии.
Напомним, власти Гибралтара в четверг отклонила возражения со стороны США и освободила иранский супертанкер Grace 1 из-под стражи, получив от Тегерана заверения в том, что судно не будет транспортировать нефть в Сирию.
Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что “больше нет разумных оснований полагать, что задержание судна необходимо”.