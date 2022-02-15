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Признание "Л/ДНР" не будет иметь никаких правовых последствий: МИД о решении Думы РФ

Признание "Л/ДНР" не будет иметь никаких правовых последствий: МИД о решении Думы РФ

Киев • УНН

 • 21079 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Признание Россией так называемых “Л/ДНР” будет означать ее сознательный выход из Минских договоренностей, а также не будет иметь никаких правовых последствий. Об этом УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины.

Цитата

“В связи с одобрением в Государственной Думе Российской Федерации постановления об обращении к президенту РФ о признании т. н. "ЛДНР" заявляем о следующем. Позиция Украины остается неизменной: признание Россией т. н. "ЛДНР" будет означать ее сознательный выход из Минских договоренностей", - заявил спикер, отметив, что такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры.

“Признание т. н. "ЛДНР" не будет иметь никаких правовых последствий. России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за „независимые субъекты“, так же как и скрыть свое участие в качестве стороны вооруженного конфликта на Донбассе”, — сказал он.

Детали

По словам Николенко, поддержка президентом России постановления Госдумы РФ будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности.

Так, подчеркнул он, сейчас Россия имеет выбор: “либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества”.

"Призываем Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов. В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта”, — добавил дипломат.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики”.

Ранее сегодня депутаты Госдумы России большинством голосов поддержали проект от Коммунистической партии о признании “ДНР” и “ЛНР”.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.

Украинские Национальные Новости

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