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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Визнання “Л/ДНР” не матиме жодних правових наслідків: МЗС про рішення Думи РФ

Визнання “Л/ДНР” не матиме жодних правових наслідків: МЗС про рішення Думи РФ

Київ • УНН

 • 21080 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Визнання Росією так званих “Л/ДНР” означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей, а також не матиме жодних правових наслідків. Про це УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України.

Цитата

“У зв’язку із схваленням в Державній думі Російської Федерації постанови про звернення до Президента РФ щодо визнання т.зв. „ЛДНР“ заявляємо про таке. Позиція України залишається незмінною: визнання Росією т.зв. „ЛДНР“ означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей”, — заявив речник, зауваживши, що такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери.

“Визнання т.зв. „ЛДНР“ не матиме жодних правових наслідків. Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за „незалежні суб’єкти“, так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі”, — сказав він.

Деталі

Зі слів Ніколенка, підтримка президентом Росії постанови Держдуми РФ матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки.

Так, підкреслив він, наразі Росія має вибір: “або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти”.

“Закликаємо Москву зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів. В іншому випадку Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту”, — додав дипломат.

Контекст

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Донецьку та Луганську народні республіки”.

Раніше сьогодні депутати Держдуми Росії більшістю голосів підтримали проект від Комуністичної партії про визнання “ДНР” та “ЛНР”.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.

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