Определился третий четвертьфиналист Кубка Украины по баскетболу

“Обезьяны” повторили успех первого поединка (88:64) и праздновали выигрыш 106:87. По сумме двух матчей черкассцы пробились дальше.

В четвертьфинале “Черкасские Обезьяны” сыграют с победителем пары “Химик” — “Харьковские Соколы”, где действующие обладатели трофея уверенно победили в первом поединке.

Отметим, что в других первых поединках 1/8 финала “Прометей” одолел “Кривбасс” 92:63, “Химик-2” уступил “Запорожью” 72:95, а “Днепр” победил “Одессу” — 94:77.