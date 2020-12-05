Визначився третій чвертьфіналіст Кубка України з баскетболу

“Мавпи” повторили успіх першого поєдинку (88:64) і святкували виграш 106:87. За сумою двох матчів черкасці пробилися далі.

У чвертьфіналі “Черкаські Мавпи” зіграють з переможцем пари “Хімік” — “Харківські Соколи”, де чинні володарі трофею впевнено перемогли в першому поєдинку.

Відзначимо, що в інших перших поєдинках 1/8 фіналу “Прометей” здолав “Кривбас” 92:63, “Хімік-2” поступився “Запоріжжю” 72:95, а “Дніпро” переміг “Одесу” — 94:77.