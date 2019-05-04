Определился первый полуфиналист плей-офф Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В четвертом поединке второго раунда плей-офф Кубка Стэнли “Каролина Харикейнз” принимала на своем льду “Нью-Йорк Рейнджерс”, информирует УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
“Каролина” праздновала успех со счетом 5:2 и победила в серии 4:0, став первым участником следующего раунда плей-офф.
“Этот успех очень много значит для большого количества людей. Он многое значит для меня, для всех, кто собрался на стадионе, всех, кто смотрел матч по телевизору, слушал его по радио. И он очень много значит для хоккеистов нашей команды”, — сказал капитан “Каролины” Джастин Уильямс.
Таким образом, “Харрикейнз” впервые за все время существования клуба выиграли кубковую серию за четыре матча. Команда доходит до финала конференции в четвертом плей-офф подряд (2002, 2006, 2009 годы). Также “Каролина” получила шесть побед подряд, в том числе в матчах под номером 6 и 7 в “Вашингтон Кэпиталз” в первом раунде.
А “Айлендерс” стали четвертой командой в истории НХЛ, которая проиграла второй раунд с “сухим” счетом, после победы в первом за четыре игры подряд.
Отметим, что в финале конференции “Харрикейнз” сыграют с победителем пары “Бостон Брюинз” — “Коламбус Блю Джекетс”. Счет в той серии — 2:2.