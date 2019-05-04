Визначився перший півфіналіст плей-оф Кубку Стенлі

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У четвертому поєдинку другого раунду плей-оф Кубку Стенлі “Кароліна Харікейнз” приймала на власному льоду “Нью-Йорк Рейнджерс”, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.

“Кароліна” святкувала успіх з рахунком 5:2 і тріумфувала в серії 4:0, ставши першим учасником наступного раунду плей-оф.

“Цей успіх дуже багато значить для великої кількості людей. Він багато що означає для мене, для всіх, хто зібрався на стадіоні, всіх, хто дивився матч по телевізору, слухав його по радіо. І він дуже багато значить для хокеїстів нашої команди”, — сказав капітан" Кароліни “Джастін Вільямс.

Таким чином, “Харрікейнз” вперше за весь час існування клубу виграли кубкову серію за чотири матчі. Команда доходить до фіналу конференції в четвертому плей-оф поспіль (2002, 2006, 2009 роки). Також “Кароліна” здобула шість перемог поспіль, в тому числі в матчах під номером 6 і 7 у “Вашингтон Кепіталз” в першому раунді.

Натомість “Айлендерс” стали четвертою командою в історії НХЛ, яка програла другий раунд з “сухим” рахунком, після перемоги в першому за чотири гри поспіль.

Зазначимо, що у фіналі конференції “Харрікейнз” зіграють з переможцем пари “Бостон Брюїнз” — “Коламбус Блю Джекетс”. Рахунок в тій серії — 2:2.

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