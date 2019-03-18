Определился последний участник топ-6 второго этапа УПЛ

В дебюте встречи полтавчане получили значительную проблему в виде пропущенного гола — с углового защитник Сергей Вакуленко отличился ударом головой. В дальнейшем ситуацию на поле сменил Вячеслав Шарпар. Полузащитник реализовал два пенальти на 24 и 56 минутах. Однако последнее слово во встрече было за киевлянами. Тарас Сак за опасную игру в собственной штрафной привез пенальти, который забил Вакуленко — 2:2.

Заметим, из-за потери очков “Ворскла” не смогла пробиться в шестерку лучших команд первого этапа — 29 очков и 7 место. “Арсенал” идет последним — 12 пунктов.

Добавим, что таким образом в топ-6 второго этапа продолжит борьбу ФК “Мариуполь” (30 баллов).