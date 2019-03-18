Визначився останній учасник топ-6 другого етапу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На стадіоні “Динамо” імені Валерія Лобановського відбувся заключний поєдинок 22 туру Української Прем’єр-ліги за участі “Арсенал-Київ” та полтавської “Ворскли” в якому вирішувалася доля останньої путівки до шістки кращих команд чемпіонату, повідомляє кореспондент УНН.
У дебюті зустрічі полтавчани одержали значну проблему у вигляді пропущеного голу — з кутового захисник Сергій Вакуленко відзначився ударом головою. Надалі ситуацію на полі змінив В’ячеслав Шарпар. Півзахисник реалізував два пенальті на 24 і 56 хвилинах. Однак останнє слово у зустрічі було за киянами. Тарас Саків за небезпечну гру у власному штрафному привіз пенальті, який забив Вакуленко — 2:2.
Зауважимо, через втрату очок “Ворскла” не змогла пробитися до шістки кращих команд першого етапу — 29 очок і 7 місце. “Арсенал” йде останнім — 12 пунктів.
Додамо, що таким чином в топ-6 другого етапу продовжить боротьбу ФК “Маріуполь” (30 балів).