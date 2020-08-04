Определился самый результативный чемпионат Европы в топ-5 лиг
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Журналист "ESPN" Адриано Дель Монте с помощью "Twitter" обнародовал рейтинг самых результативных соревнований в топ-5 футбольных европейских лигах, передает УНН.
Самая высокая позиция в итальянской Серии А — 1154 гола в сумме со средним показателем на матч 3,04 гола. Внутри самой лиги наиболее забивной командой оказалась “Аталанта” Руслана Малиновского (98 голов), затем идет “Интер” (81), “Лацио” (79), “Рома” (77) и “Ювентус” (76).
Второе место заняла АПЛ, там было забито 1034 мяча. Топ-3 замкнула немецкая Бундеслига — 982. Четвертой стала испанская Примера — 942.
Напомним, что клуб Малиновского завоевал медали сезона Серии А.