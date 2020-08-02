Маліновський став бронзовим призером Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. В заключному турі італійської Серії А "Аталанта" півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського вдома приймала конкурента в боротьбі за другу сходинку в турнірній таблиці – "Інтер", повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
Вже на дебютній хвилині поєдинку бергамці пропустили м'яч від Д'Амброзіо. На 20 хвилині подвоїв результат Ешлі Янг та приніс "Інтеру" бажану звитягу – 2:0.
Український півзахисник заробив оцінку 7,1 від порталу "Whoscored". Такий же бал в складі "Аталанти" отримали Кальдара і Де Роон, що є найвищим у стані "Аталанти".
Зауважимо, що Маліновський з'явився на полі на 61 хвилині зустрічі.
Додамо, "Аталанта" набрала 78 очок та завершила сезону на третьому рядку. "Інтер" з 82 очками став другим.