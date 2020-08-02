Малиновский стал бронзовым призером Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В заключительном туре итальянской Серии А "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского дома принимала конкурента в борьбе за второе место в турнирной таблице - "Интер", сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
Уже на дебютной минуте поединка бергамцы пропустили мяч от Д'Амброзио. На 20 минуте удвоил результат Янг и принес "Интеру" желаемую победу - 2:0.
Украинский полузащитник заработал оценку 7,1 от портала "Whoscored". Такой же балл в составе "Аталанты" получили Кальдара и Де Роон, что является самым высоким в состоянии "Аталанты".
Заметим, что Малиновский появился на поле на 61 минуте встречи.
Добавим, "Аталанта" набрала 78 очков и завершила сезона на третьей строчке. "Интер" с 82 очками стал вторым.