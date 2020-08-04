Визначився найрезультативніший чемпіонат Європи в топ-5 ліг

Найвища позиція у італійської Серії А — 1154 голи в сумі із середнім показником на матч 3,04 голи. Усередині самої ліги найбільш забивною командою виявилася “Аталанта” Руслана Маліновського (98 голів), потім йде “Інтер” (81), “Лаціо” (79), “Рома” (77) і “Ювентус” (76).

Друге місце зайняла АПЛ, там було забито 1034 м’яча. Топ-3 замкнула німецька Бундесліга — 982. Четвертою стала іспанська Примера — 942.

Нагадаємо, що клуб Маліновського виборов медалі сезону Серії А.