Определились полуфиналисты Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Кубке Украины по баскетболу среди мужских команд состоялись матчи 1/4 финала, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Детали
Поединки проходили в двух городах — Киеве и Черкассах. В первом столичном матче “Николаев” сенсационно переиграл “Днепр”, забросив сопернику более сотни — 105: 91.
Во втором столичном четвертьфинале также не обошлось без неожиданности. Номинальный аутсайдер пары “Будивельник” обыграл “Прометей” — 72:66.
Впрочем, в Черкассах события развивались по аналогичному сценарию. Сначала “Запорожье” победил “Киев-Баскет”, который считался главным претендентом на победу в паре — 89:82.
А во втором черкасском четвертьфинале хозяева площадки победили “Химик” — 89:77.
Стоит отметить, что в полуфинале первого апреля сыграют “Запорожье” — “Черкасские Обезьяны” и “Николаев” — “Строитель”.
Что предшествовало этому
Украинца включили в Зал славы ФИБА.