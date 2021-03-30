В компанії легенди НБА: українця включили в Зал слави ФІБА

Що відомо

Міжнародна федерація баскетболу оголосила імена 12 гравців, яких включено до Залу слави в 2020 році. Серед них значиться ім'я Волкова.

Цитата:

"Волков - одна з найбільш значущих постатей в історії українського спорту. Виступав за збірну СРСР, яка в 1985 році виграла Євробаскет, а в 1988 року завоювала олімпійське "золото" Сеула. Провівши яскраву кар'єру в Європі, Волков з 1989 по 1992 роки виступав в НБА в складі "Атланти Хоукс", - пише офіційний сайт ФІБА.

Деталі

Окрім Волкова до Залу слави-2020 також увійшли:

Восьмиразовий учасник Матчу усіх зірок НБА та дворазовий MVP сезону НБА - Стів Неш (Канада), а також Свєтослав Пешич (Сербія), Ізабелль Фьялковські (Франція), Мечіслав Лопатка (Польща), Агнес Немет (Угорщина), Парк Шин Джа (Корея), Модестас Паулаускас (Литва), Кенічі Сако (Японія), Юре Здовц (Словенія), Рубен Маньяно (Аргентина), Тара Ван Дервір (США).

Додамо також, церемонія пройде 18 червня.