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В компании легенды НБА: украинца включили в Зал славы ФИБА

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Один из лучших украинских баскетболистов в истории, олимпийский чемпион-1988, экс-игрок НБА и бывший президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков введен в Зал славы ФИБА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИБА.

Что известно

Международная федерация баскетбола объявила имена 12 игроков, которые включены в Зал славы в 2020 году. Среди них значится имя Волкова.

Цитата:

"Волков - один из наиболее значимых фигур в истории украинского спорта. Выступал за сборную СССР, которая в 1985 году выиграла Евробаскет, а в 1988 году завоевала олимпийское "золото" Сеула. Проведя яркую карьеру в Европе, Волков с 1989 по 1992 годы выступал в НБА в составе "Атланты Хоукс", - пишет официальный сайт ФИБА.

Детали

Кроме Волкова в Зал славы 2020 также вошли:

Восьмикратный участник Матча всех звезд НБА и двукратный MVP сезона НБА - Стив Нэш (Канада), а также Светослав Пешич (Сербия), Изабелль Фьялковски (Франция), Мечислав Лопатка (Польша), Агнес Немет (Венгрия), Парк Шин Джа (Корея), Модестас Паулаускас (Литва), Кеничи Сако (Япония), Юре Здовц (Словения), Рубен Маньяно (Аргентина), Тара Ван Дервир (США).

Добавим также, церемония пройдет 18 июня.

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