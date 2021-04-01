Визначилися півфіналісти Кубку України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Кубку України з баскетболу серед чоловічих команд відбулися матчі 1/4 фіналу, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
Поєдинки тривали в двох містах — Києві та Черкасах. У першому столичному матчі “Миколаїв” сенсаційно переграв “Дніпро”, закинувши супернику понад сотню — 105:91.
У другому столичному чвертьфіналі також не обійшлося без несподіванки. Номінальний аутсайдер пари “Будівельник” переграв “Прометей” — 72:66.
Втім у Черкасах події розгорталися за аналогічним сценарієм. Спершу “Запоріжжя” переміг “Київ-Баскет”, який вважався головним претендентом на перемогу в парі — 89:82.
А в другому черкаському чвертьфіналі господарі майданчика перемогли “Хімік” — 89:77.
Варто відзначити, що у півфіналі першого квітня зіграють “Запоріжжя” — “Черкаські Мавпи” та “Миколаїв” — “Будівельник”.
Що передувало цьому
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