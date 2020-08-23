Определились все участники второго раунда плей-офф Кубка Стэнли

Западную конференцию сформировали пары: “Вегас Голден Найтс” — “Ванкувер Кэнакс” и “Колорадо Эвеланш” — “Даллас Старз”.

За выход в финал Восточной конференции “Филадельфия Флайерз” бороться “Нью-Йорк Айлендерс”, а “Тампа-Бэй Лайтнинг” сразится с “Бостон Брюинз”.

Стоит отметить, что в пяти из восьми пар первого раунда был зафиксирован результат в сериях — 4:1.