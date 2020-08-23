Определились все участники второго раунда плей-офф Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. После победы "Ванкувер Кэнакс" над победителем Кубка Стэнли-2019 "Сент-Луис Блюз" (6:2) в шестом матче 1/4 финала серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги стали известны все пары соперников по четвертьфиналу, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Западную конференцию сформировали пары: “Вегас Голден Найтс” — “Ванкувер Кэнакс” и “Колорадо Эвеланш” — “Даллас Старз”.
За выход в финал Восточной конференции “Филадельфия Флайерз” бороться “Нью-Йорк Айлендерс”, а “Тампа-Бэй Лайтнинг” сразится с “Бостон Брюинз”.
Стоит отметить, что в пяти из восьми пар первого раунда был зафиксирован результат в сериях — 4:1.