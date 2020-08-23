Визначились усі учасники другого раунду плей-офф Кубка Стенлі

Західну конференцію сформували пари: “Вегас Голден Найтс” — “Ванкувер Кенакс” і “Колорадо Евеланш” — “Даллас Старз”.

За вихід у фінал східної конференції “Філадельфія Флайєрс” боротиметься “Нью-Йорк Айлендерс”, а “Тампа-Бей Лайтнінг” змагатиметься з “Бостон Брюїнз”.

Варто відзначити, що в п’яти із восьми пар першого раунду був зафіксований результат в серіях — 4:1.