Визначились усі учасники другого раунду плей-офф Кубка Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Після перемоги "Ванкувер Кенакс" над переможцем Кубку Стенлі-2019 "Сент-Луїс Блюз" (6:2) в шостому матчі 1/4 фіналу серії плей-офф Західної конференції Національної хокейної ліги стали відомі всі пари суперників по чвертьфіналу, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Західну конференцію сформували пари: “Вегас Голден Найтс” — “Ванкувер Кенакс” і “Колорадо Евеланш” — “Даллас Старз”.
За вихід у фінал східної конференції “Філадельфія Флайєрс” боротиметься “Нью-Йорк Айлендерс”, а “Тампа-Бей Лайтнінг” змагатиметься з “Бостон Брюїнз”.
Варто відзначити, що в п’яти із восьми пар першого раунду був зафіксований результат в серіях — 4:1.