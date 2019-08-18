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6 марта, 19:19 • 126909 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137107 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125924 просмотра

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6 марта, 14:10 • 127906 просмотра

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Определились финалисты чемпионата Украины по пляжному футболу

Определились финалисты чемпионата Украины по пляжному футболу

Киев  •  УНН

 • 9090 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. После полуфинальных противостояний определились пары двух последних матчей чемпионата Украины-2019 по пляжному футболу, информирует УНН со ссылкой на Федерацию пляжного футбола Киева.

В первом полуфинале “Киевгорстрой” переиграл “ВИТ” 6:4 и вышел в финальный поединок. Решающим в этом матче стала вторая 12-тихвилинка, когда ребята Валентина Бондарь сделали хороший задел +3. После ничейного первого тайма (1:1), когда “ВИТ” даже выглядел мощнее, во втором тайме “КМБ” провел четыре гола подряд, и только гол Евгения Шаюдюка за секунду до второго перерыва оставлял надежды чемпионам Киева 2019 года.

В третьем периоде “ВИТ” штурмовал ворота Тараса Коваленко, но спасти игру не удалось. Сам Коваленко провел блестяще эту игру, много раз спасая свою команду. Также отметим хет-трик Юрия Щерица.

Во втором полуфинале “Альтернатива” разгромила “Гриффин” 6:1, а у Евгения Вареницы были значительные кадровые проблемы. “Альта” в течение матча наращивала свое преимущество, и разгром был вполне закономерен.

Добавим, в финале чемпионата Украины сыграют “Киевгорстрой” и “Альтернатива”, а за “бронзу” поборются “ВИТ” и “Гриффин”.

Украинские Национальные Новости

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