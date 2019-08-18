Определились финалисты чемпионата Украины по пляжному футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. После полуфинальных противостояний определились пары двух последних матчей чемпионата Украины-2019 по пляжному футболу, информирует УНН со ссылкой на Федерацию пляжного футбола Киева.
В первом полуфинале “Киевгорстрой” переиграл “ВИТ” 6:4 и вышел в финальный поединок. Решающим в этом матче стала вторая 12-тихвилинка, когда ребята Валентина Бондарь сделали хороший задел +3. После ничейного первого тайма (1:1), когда “ВИТ” даже выглядел мощнее, во втором тайме “КМБ” провел четыре гола подряд, и только гол Евгения Шаюдюка за секунду до второго перерыва оставлял надежды чемпионам Киева 2019 года.
В третьем периоде “ВИТ” штурмовал ворота Тараса Коваленко, но спасти игру не удалось. Сам Коваленко провел блестяще эту игру, много раз спасая свою команду. Также отметим хет-трик Юрия Щерица.
Во втором полуфинале “Альтернатива” разгромила “Гриффин” 6:1, а у Евгения Вареницы были значительные кадровые проблемы. “Альта” в течение матча наращивала свое преимущество, и разгром был вполне закономерен.
Добавим, в финале чемпионата Украины сыграют “Киевгорстрой” и “Альтернатива”, а за “бронзу” поборются “ВИТ” и “Гриффин”.