Визначились фіналісти чемпіонату України з пляжного футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Після півфінальних протистоянь визначилися пари двох останніх матчів чемпіонату України-2019 з пляжного футболу, інформує УНН з посиланням на Федерацію пляжного футболу Києва.
У першому півфіналі "Київміськбуд" переграв "ВІТ" 6:4 та вийшов у фінальний двобій. Вирішальною у цьому матчі стала друга 12-тихвилинка, коли хлопці Валентина Бондаря зробили хороший заділ +3. Після нічийного першого тайму (1:1), коли "ВІТ" навіть виглядав потужніше, у другому таймі "КМБ" провів чотири голи поспіль, і лише гол Євгенія Шаюдюка за секунду до другої перерви залишав надії чемпіонам Києва 2019.
У третьому періоді "ВІТ" штурмував ворота Тараса Коваленка, але врятувати гру не вдалося. Сам Коваленко провів блискуче цю гру, багато разів рятуючи свою команду. Також відзначимо хет-трик Юрія Щериці.
У другому півфіналі "Альтернатива" розгромила "Гріффін" 6:1, а у Євгена Варениці були значні кадрові проблеми. "Альта" протягом матчу нарощувала свою перевагу, і розгром був цілком закономірний.
Додамо, у фіналі чемпіонату України зіграють "Київміськбуд" та "Альтернатива", а за "бронзу" поборються "ВІТ" і "Гріффін".