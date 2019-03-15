Определились четвертьфинальные пары Лиги Европы

Обидчик киевского "Динамо" получил в оппоненты пражскую "Славию". Центральным противостоянием стадии должен стать итальянско-английский дуэль между "Наполи" и "Арсеналом".



В двух других баталиях "Бенфика" встретится с "Айнтрахт" из Франкфурта, а "Вильярреал" с "Валенсией".



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Заметим, что в полуфинале победитель пары "Наполи" / "Арсенал" выйдет на лучшую команд с испанского противостояния "Вильярреал" / "Валенсия".