Визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА, повідомляє УНН.
Кривдник київського "Динамо" отримав в опоненти празьку "Славію". Центральним протистоянням стадії має стати італійсько-англійська дуель між "Наполі" та "Арсеналом".
В двох інших баталіях "Бенфіка" зустрічатиметься із "Айнтрахтом" з Франкфурта, а "Вільяреал" із "Валенсією".
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Зауважимо, що в півфіналі переможець пари "Наполі"/"Арсенал" вийде на кращу команд із іспанського протистояння "Вільяреал"/"Валенсія".