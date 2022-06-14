Определение ущерба в результате войны и помощь субъектам хозяйствования: что сегодня утвердило Правительство

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Кабинет министров Украины провел заседание, на котором утвердил ряд изменений и соглашений, среди которых, в частности, порядок определения ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии рф, и план мероприятий по усовершенствованию механизма государственной помощи субъектам хозяйствования. Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Следовательно, Правительство сегодня внесло изменения в Порядок определения вреда и ущерба, причиненные Украине вследствие вооруженной агрессии рф, и в Порядок выполнения неотложных работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии рф, связанных с повреждением зданий и сооружений.

В частности, уточнены направления, по которым признаются вред и ущерб, причиненный Украине в результате вооруженной агрессии рф, и определен порядок проведения фиксации поврежденного (разрушенного) имущества.

Также утвержден план мероприятий по усовершенствованию механизма государственной помощи субъектам хозяйствования, которые необходимы для ускорения выполнения международных обязательств Украины, возникших, в частности, в результате подписания Соглашения об ассоциации. Планом определяются меры по усовершенствованию нормативно-правовой базы и стимулированию предоставлятелей государственной помощи к выполнению требований законодательства в данной сфере.

Чиновники утвердили план мер, направленных на получение поддержки предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза. План направлен на обеспечение проведения мероприятий, направленных на разъяснительную и информационную деятельность по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Утверждено Соглашение (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством Японии о внесении изменений в Соглашение (в форме обмена нотами) между Правительствами государств по кредиту Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления, совершенное 07.06.2022 в Токио.

Внесены изменения в пункт 1 Основных условий осуществления государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от Японского агентства международного сотрудничества в части увеличения суммы кредита до 78 млрд японских иен (предварительно сумма кредита была установлена ​​в размере 13 млрд японских иен).

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин создал Специальную комиссию, которая будет заниматься аудитом ущерба, нанесенного военной агрессией россии. По словам премьера, российские войска разрушили десятки тысяч домов, по наименьшим подсчетам повреждено 5 млн кв. м. жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены.

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