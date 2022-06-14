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Визначення збитків внаслідок війни та допомога суб’єктам господарювання: що сьогодні затвердив Уряд

Визначення збитків внаслідок війни та допомога суб’єктам господарювання: що сьогодні затвердив Уряд

Київ • УНН

 • 115187 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Кабінет міністрів України провів засідання, на якому затвердив низку змін та угод, серед яких, зокрема, порядок визначення збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії рф, та план заходів з удосконалення механізму державної допомоги суб’єктам господарювання. Про це інформує представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Відтак, Уряд сьогодні вніс зміни до Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії рф, та до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії рф, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд.

Зокрема, уточнено напрями, за якими визнаються шкода та збитки, завдані Україні внаслідок збройної агресії рф, та визначено порядок проведення фіксації пошкодженого (зруйнованого) майна.

Також затверджено план заходів з удосконалення механізму державної допомоги суб’єктам господарювання, які необхідні для прискорення виконання міжнародних зобов’язань України, що виникли, зокрема, внаслідок підписання Угоди про асоціацію. Планом визначаються заходи з удосконалення нормативно-правової бази та стимулювання надавачів державної допомоги до виконання вимог законодавства у зазначеній сфері.

Урядовці затвердили план заходів, спрямованих на здобуття підтримки надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу. План спрямований на забезпечення проведення заходів, направлених на роз’яснювальну та інформаційну діяльність щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Затверджено Угоду (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про внесення змін до Угоди (у формі обміну нотами) між Урядами держав щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення, вчинену 07.06.2022 у Токіо.

Внесено зміни до пункту 1 Основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від Японського агентства міжнародного співробітництва у частині збільшення суми кредиту до 78 млрд японських єн (попередньо сума кредиту була встановлена у розмірі 13 млрд японських єн).

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін створив Спеціальну комісію, яка буде займатися аудитом збитків, завданих військовою агресією росії. За словами прем'єра, російські війська зруйнували десятки тисяч домівок, за найменшими підрахунками пошкоджено 5 млн кв. м. житла. Деякі міста та села майже повністю зруйновані.

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