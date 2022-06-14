Кабінет міністрів спростив реєстрацію пошкодженого житла українців через війну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Кабінет міністрів створив Спеціальну комісію, яка буде займатися аудитом збитків, завданих військовою агресією росії. За словами прем'єр-міністра Денис Шмигаля, російські війська зруйнували десятки тисяч домівок, за найменшими підрахунками пошкоджено 5 млн кв. м. житла. Деякі міста та села майже повністю зруйновані. Про це повідомив Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.
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"Сьогодні Уряд затвердить єдину та уніфіковану форму, яка фіксуватиме збитки, яких завдали житлу українців російські війська. Раніше така довідка складалась у довільній формі, через що виникла велика кількість запитань і непорозумінь. Тепер усе уніфіковуємо. У кожного громадянина, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде цифровий документ, який підтверджує його збитки. Цим рішенням ми також закладаємо базу для майбутнього реєстру пошкодженого майна", - пояснив прем'єр.
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Шмигаль зазначив, що ця форма діятиме у три етепи:
Також за словами Шмигаля, фіксація та оцінка збитків наразі можливі лише на повністю деокупованих та безпечних територіях. Там, де тривають активні бойові дії, чи є тимчасова окупація, збитки будуть зафіксовані після остаточного звільнення цих міст і громад.
Нагадаємо
Українська влада пришвидшить компенсації коштів громадянам, в яких зруйновані будинки внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Наразі розробляється єдиний документ, де фіксуватимуть збитки по кожному помешканню.