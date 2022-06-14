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Кабінет міністрів спростив реєстрацію пошкодженого житла українців через війну

Кабінет міністрів спростив реєстрацію пошкодженого житла українців через війну

Київ • УНН

 • 182892 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Кабінет міністрів створив Спеціальну комісію, яка буде займатися аудитом збитків, завданих військовою агресією росії. За словами прем'єр-міністра Денис Шмигаля, російські війська зруйнували десятки тисяч домівок, за найменшими підрахунками пошкоджено 5 млн кв. м. житла. Деякі міста та села майже повністю зруйновані. Про це повідомив Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.

Цитата 

"Сьогодні Уряд затвердить єдину та уніфіковану форму, яка фіксуватиме збитки, яких завдали житлу українців російські війська. Раніше така довідка складалась у довільній формі, через що виникла велика кількість запитань і непорозумінь. Тепер усе уніфіковуємо. У кожного громадянина, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде цифровий документ, який підтверджує його збитки. Цим рішенням ми також закладаємо базу для майбутнього реєстру пошкодженого майна", - пояснив прем'єр.

Деталі 

Шмигаль зазначив, що ця форма діятиме у три етепи:

  • Кабінет міністрів затверджує форму акту обстеження об'єкту та механізм його складання. Будуть створені регіональні комісії на рівні громад, кожна комісія складатиметься з трьох людей, які заповнюють акт з інформацією про тип пошкодження. Чи ушкоджений фундамент, фасад, стіни, вікна, підлога, двері та інші конструкції. Все це фіксується і підтверджується цифровими підписами членів комісії. Всі нові акти будуть складені у цифровій формі через систему Дія. Всі попередні акти будуть відцифровані та внесені у відповідну базу. Відповідальним за реалізацію цього процесу і надалі будуть органи місцевої влади.
  • Розробка уніфікованої розрахункової оцінки вартості збитків. Над нею зараз працює Міністерство розвитку громад та територій. До прикладу, якщо в одному будинку стояли вікна різної категорії та вартості, то відшкодовуватись буде вартість майна за уніфікованим стандартом. Буде рахуватися середня ціна звичайних вікон, а не ціна, за якою кожне конкретне вікно купувалося раніше. Після того, як буде зроблена відповідна оцінка, то можна буде побачити загальну суму збитків по кожному об’єкту. У майбутньому саме така сума буде відшкодована людям.
  • Після фіксації та оцінки збитків люди зможуть отримати кошти за зруйноване майно. Всі нові акти складатимуться в цифровій формі через систему "Дія". Наразі українці через "Дію" подали більше 206 тисяч заяв про пошкоджене та зруйноване житло.

    • Також за словами Шмигаля, фіксація та оцінка збитків наразі можливі лише на повністю деокупованих та безпечних територіях. Там, де тривають активні бойові дії, чи є тимчасова окупація, збитки будуть зафіксовані після остаточного звільнення цих міст і громад. 

    Нагадаємо 

    Українська влада пришвидшить компенсації коштів громадянам, в яких зруйновані будинки внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Наразі розробляється єдиний документ, де фіксуватимуть збитки по кожному помешканню. 

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