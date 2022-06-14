Кабинет министров упростил регистрацию поврежденного жилья украинцев из-за войны
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Кабинет министров создал Специальную комиссию, которая будет заниматься аудитом ущерба, нанесенного военной агрессией россии. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, российские войска разрушили десятки тысяч домов, по наименьшим подсчетам повреждено 5 млн кв. м. жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены. Об этом сообщил Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.
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"Сегодня Правительство утвердит единую и унифицированную форму, которая будет фиксировать ущерб, нанесенный жилью украинцев российскими войсками. Ранее такая справка составлялась в произвольной форме, из-за чего возникло большое количество вопросов и недоразумений. Теперь все унифицируем. У каждого гражданина, которому повредили или разрушили жилье, будет цифровой документ, подтверждающий его ущерб. Этим решением мы также закладываем базу для будущего реестра поврежденного имущества", - пояснил премьер.
Детали
Шмыгаль отметил, что эта форма будет действовать в три этапа:
Также, по словам Шмыгаля, фиксация и оценка ущерба сейчас возможны только на полностью деоккупированных и безопасных территориях. Там, где продолжаются активные боевые действия или временная оккупация, ущерб будет зафиксирован после окончательного освобождения этих городов и общин.
Напомним
Украинская власть ускорит компенсации средств гражданам, в которых разрушены дома в результате полномасштабного вторжения россии в Украину. Сейчас разрабатывается единый документ, где будут фиксироваться убытки по каждому помещению.