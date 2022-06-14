Кабинет министров упростил регистрацию поврежденного жилья украинцев из-за войны

ukru
19:03 • 914 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 52513 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 96122 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 73440 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 52545 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 72758 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66127 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 105217 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119302 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126171 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 64931 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 68890 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 50254 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 24911 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 37759 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 105216 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 106395 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246460 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 276148 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 212882 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 68890 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119301 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105918 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123540 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125851 просмотра
Актуальное
Кабинет министров упростил регистрацию поврежденного жилья украинцев из-за войны

Кабинет министров упростил регистрацию поврежденного жилья украинцев из-за войны

Киев • УНН

 • 182884 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Кабинет министров создал Специальную комиссию, которая будет заниматься аудитом ущерба, нанесенного военной агрессией россии. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, российские войска разрушили десятки тысяч домов, по наименьшим подсчетам повреждено 5 млн кв. м. жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены. Об этом сообщил Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Цитата 

"Сегодня Правительство утвердит единую и унифицированную форму, которая будет фиксировать ущерб, нанесенный жилью украинцев российскими войсками. Ранее такая справка составлялась в произвольной форме, из-за чего возникло большое количество вопросов и недоразумений. Теперь все унифицируем. У каждого гражданина, которому повредили или разрушили жилье, будет цифровой документ, подтверждающий его ущерб. Этим решением мы также закладываем базу для будущего реестра поврежденного имущества", - пояснил премьер.

Детали 

Шмыгаль отметил, что эта форма будет действовать в три этапа:

  • Кабинет министров утверждает форму акта обследования объекта и механизм его составления. Будут созданы региональные комиссии на уровне общин, каждая комиссия будет состоять из трех человек, заполняющих акт с информацией о типе повреждения. Или поврежден фундамент, фасад, стены, окна, пол, двери и другие конструкции. Все это фиксируется и подтверждается цифровыми подписями членов комиссии. Все новые акты будут составлены в цифровой форме через систему "Дия". Все предыдущие акты будут отцифрованы и внесены в базу. Ответственным за реализацию этого процесса и дальше будут органы местной власти.
  • Разработка унифицированной расчетной оценки стоимости ущерба. Над ней сейчас работает Министерство развития общин и территорий. К примеру, если в одном доме стояли окна разной категории и стоимости, то возмещаться стоимость имущества по унифицированному стандарту. Будет считаться средняя стоимость обычных окон, а не стоимость, по которой каждое конкретное окно покупалось ранее. После того, как будет сделана соответствующая оценка, можно будет увидеть общую сумму ущерба по каждому объекту. В будущем именно такая сумма будет возмещена людям.
  • После фиксации и оценки ущерба люди смогут получить средства за разрушенное имущество. Сейчас украинцы через "Дию" подали более 206 тысяч заявлений о поврежденном и разрушенном жилье.

    • Также, по словам Шмыгаля, фиксация и оценка ущерба сейчас возможны только на полностью деоккупированных и безопасных территориях. Там, где продолжаются активные боевые действия или временная оккупация, ущерб будет зафиксирован после окончательного освобождения этих городов и общин. 

    Напомним 

    Украинская власть ускорит компенсации средств гражданам, в которых разрушены дома в результате полномасштабного вторжения россии в Украину. Сейчас разрабатывается единый документ, где будут фиксироваться убытки по каждому помещению. 

    Украинские Национальные Новости

    Украинские Национальные Новости

    Обществополитика

    Обратиться по вопросам размещения рекламы