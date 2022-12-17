Визит путина в беларусь: аналитики ISW назвали основную цель

Детали

Военные эксперты предполагают, что путин, вероятно, будет давить на лукашенко, чтобы получить уступки в российско-белорусской интеграции, на встрече 19 декабря – первой встречи путина с лукашенко в Минске с 2019 года.

ISW пишет, что лукашенко уже создает информационные условия для отклонения российских интеграционных требований, как он это делал в течение десятилетий.

Институт изучения войны также информирует, что визит путина в Минск может свидетельствовать о том, что путин пытается создать условия для новой оценки наиболее опасного курса действий: возобновления наступления на Украину – возможно, на север Украины или на Киев – зимой 2023 года.

Также аналитики отмечают, что ISW оценивает вероятность российского вторжения в Украину с территории беларуси как низкую, но возможную. А встреча двух диктаторов - "усилить российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что россия может напасть на Украину с территории беларуси".

Добавим

Американский генерал в отставке Бен Ходжес считает, что оккупанты не будут начинать повторное массированное наступление на Украину в феврале.

При этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, и он не сомневается, что они еще раз приступят к Киеву.