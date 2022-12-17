Візит путіна до білорусі: аналітики ISW назвали основну мету

Деталі

Військові експерти припускають, що путін, ймовірно, буде тиснути на лукашенка, щоб отримати поступки в російсько-білоруській інтеграції, на зустрічі 19 грудня – першій зустрічі путіна з лукашенком у Мінську з 2019 року.

ISW пише, що лукашенко вже створює інформаційні умови для відхилення російських інтеграційних вимог, як він це робив протягом десятиліть.

Інститут вивчення війни також інформує, що візит путіна до Мінська може свідчити про те, що путін намагається створити умови для нової оцінки найбільш небезпечного курсу дій: відновлення наступу на Україну – можливо, на північ України або на Київ – взимку 2023 року.

Також аналітики зазначають, що наразі ISW оцінює ймовірність російського вторгнення в Україну з території білорусі як низьку, але можливу. А зустріч двох диктаторів має на меті "посилити російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб переконати українців і жителів Заходу в тому, що росія може напасти на Україну з території білорусі".

Додамо

Американський генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що окупанти не будуть починати повторний масований наступ на Україну у лютому.

При цьому Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, і він не має сумнівів, що вони ще раз візьмуться йти на Київ.