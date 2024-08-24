Визит Моди в Украину был скорее балансировкой, чем мирными усилиями - The Hindu

Через шесть недель после визита в москву поездка премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев и встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу "в основном воспринимались как упражнение по балансировке позиции Индии по российско-украинской войне", пишет ведущее индийское издание The Hindu в редакционной статье, передает УНН.

Детали

"С тех пор как россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Индия сохраняет уникально отдаленную от войны позицию: воздерживается от всех резолюций ООН, которые касались конфликта и критиковали россию. Индия также проигнорировала западные санкции, в частности относительно платежей за импорт нефти и оборонного оборудования из россии, и не приняла просьбу господина Зеленского включить Украину в саммит G20 в прошлом году или направить политического представителя высокого уровня на швейцарский Саммит мира в июне этого года. Неодобрение Индией действий россии вместо этого было сформулировано на языке мира, что было слабым утешением для Украины, которая стремилась к четкому присоединению к своему делу и глубоко критиковала визит господина Моди в москву. То, что господин Моди вообще совершил этот визит, первый визит любого индийского премьер-министра с момента обретения Украиной независимости в 1991 году, имеет большое значение, и отслеживается на предмет сигналов каких-то серьезных изменений в политике Индии в отношении войны", - говорится в статье.

Издание указывает, что лидеры подписали ряд соглашений и поговорили о войне.

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При этом, как отмечает издание, "более широкий вопрос вокруг визита заключался в том, будет ли теперь Индия играть большую роль в разрешении конфликта, что включает идею, предложенную Киевом относительно очередного саммита в ноябре". "Господин Моди также стал одним из немногих мировых лидеров из Индонезии, Турции, Южной Африки и Венгрии, которые посетили Киев и москву, и, следовательно, имеют возможность обратиться к обоим с мирными инициативами. Как лидер Глобального Юга, Индия заинтересована в том, чтобы последствия войны в Европе и санкций не продолжали угрожать развивающимся и слаборазвитым странам. Однако Нью-Дели до сих пор не проявлял интереса к чему-то большему, чем передача сообщений, когда это необходимо, отправка официальных лиц в Доху и Бюргеншток, когда их приглашали принять участие в мирных диалогах, и поощрение двух сторон к непосредственному общению друг с другом. Если только понимание интересов Индии не изменится, то, похоже, визит Моди был формой, но принципиально не сместил иглу в глобальных мирных усилиях. Содержание также не преобладало символизм долгожданного визита", - отмечает издание.

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